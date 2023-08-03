Bucaspor 1928, Lokman Gör ile yollarını ayırdı
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TFF 2'nci Lig takımlarından Bucaspor 1928, tecrübeli stoper Lokman Gör ile sözleşmesini sona erdirdiğini açıkladı. Lokman Gör, geçen sezon kadro dışı bırakılmıştı.
TFF 2'nci Lig'de henüz teknik direktörünü resmi olarak açıklamamasına rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Bucaspor 1928, tecrübeli stoper Lokman Gör'le yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler, "Futbolcumuz Lokman Gör ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.
Bucaspor'a geçen sezon başında transfer olarak 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Lokman, nisan ayında kadro dışı bırakılmıştı.- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor