Bucaspor 1928, Lokman Gör ile yollarını ayırdı

TFF 2'nci Lig'de henüz teknik direktörünü resmi olarak açıklamamasına rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Bucaspor 1928, tecrübeli stoper Lokman Gör'le yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler, "Futbolcumuz Lokman Gör ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

Bucaspor'a geçen sezon başında transfer olarak 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Lokman, nisan ayında kadro dışı bırakılmıştı.