Bucaspor 1928, kritik maçta İskenderunspor'u ağırlayacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yarın konuk edeceği İskenderunspor'u mağlup ederek puan durumunda ikinci sırayı garantileyip, şampiyonluk iddiasını devam ettirmek istiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yarın konuk edeceği İskenderunspor'u mağlup ederek puan durumunda ikinci sırayı garantileyip, şampiyonluk iddiasını devam ettirmek istiyor.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 37. haftasında İskenderunspor'la, Yeni Buca Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Mücadele öncesinde Bucaspor 1928, 75 puanla ligde ikinci sırada yer alırken, İskenderunspor ise 74 puanla üçüncü basamakta bulunuyor. Sarı-lacivertliler, İskenderunspor'u mağlup ederek ligdeki ikincilik konumunu garanti altına alıp, şampiyonluk mücadelesini devam ettirmek isterken, konuk ekip ise 3 puan alarak ikinci sıraya yerleşmek istiyor.

Bucaspor 1928'in kaybetme lüksü yok

Bucaspor 1928, yarınki maçı kaybetmesi veya puan kaybı yaşaması durumunda şampiyonluk şansını yitirecek ve ikinciliği de zora sokmuş olacak. İzmir temsilcisi, ligin son haftasında yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Diyarbekirspor maçından hükmen 3-0'lık skorla 3 puan alacak. - İZMİR