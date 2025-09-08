Haberler

Bucaspor 1928 Kötü Başlangıç Yaptı

2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928, yeni sezona kötü bir başlangıç yaptı. FIFA'dan aldığı transfer yasağı nedeniyle birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan takım, 3 haftada sadece 1 puan toplayabildi.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 2025-2026 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. Bucaspor'un eski yabancılarına olan borçları nedeniyle FIFA'dan transfer yasağı cezası alan ve birçok as oyuncusuyla yollarını ayırmak durumunda kalan sarı-lacivertliler, 3'üncü haftada deplasmanda Kastamonuspor'a 2-0 yenilerek henüz galibiyetle tanışamadı.

İlk hafta dış sahada Karaman FK le 3-3 berabere kalıp, 2'nci hafta evinde Şanlıurfaspor'a 2-0 kaybeden Bucaspor 1928, 3 maç szonunda 1 puanla düşme hattında yer aldı. Bucapor 1928 ayrıca Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur müsabakasında 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi İzmir Çoruhlu'ya sahasında da 2-0 yenilerek turnuvaya erkenden veda etti.

