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Bucaspor 1928, Koray Altınay ile yollarını ayırdı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928, orta saha oyuncusu Koray Altınay ile yollarını ayırdı. Sezon başında takıma katılan 32 yaşındaki futbolcu son iki maçta kadroya alınmadı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off yarışı veren Bucaspor 1928'de  orta saha oyuncusu Koray Altınay'la yolların ayrıldığı öğrenildi. Sezon başında Çaykur Rizespor'dan 32 yaşındaki futbolcu son iki maçın kadrosuna dahil edilmedi. Bu sezon 11 maçta sadece 2 defa ilk 11'de sahaya çıkan Koray'ın İzmir'den ayrıldığı ifade edildi. Bucaspor 1928, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak, ardından ligde hafta sonu mesaisinde lider Esenler Erokspor'la dış sahada kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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