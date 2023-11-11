Bucaspor 1928, Kırşehir Futbol SK ile deplasmanda karşılaşacak
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, düşme hattında yer alan Kırşehir Futbol SK ile deplasmanda karşılaşacak.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Serik Belediyespor'u 2-0 yenerek 4'üncü sıraya tırmanan Bucaspor 1928, yarın deplasmanda düşme hattında yer alan Kırşehir Futbol SK ile karşılaşacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Yunus Emre Çakar düdük çalacak.
Ligde oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi alan İzmir temsilcisi 22 puanla zirvenin 5 puan gerisinde yer alıyor. Oynadığı 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet gören Kırşehir temsilcisi ise 8 puanla 17'nci basamakta. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 3 puandan başka hedeflerinin olmadığını söyledi.