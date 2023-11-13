TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sıradaki Kırşehir Futbol SK ile 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, dış sahada oynadığı 6'ncı maçında 5'inci beraberliğini aldı. İzmir temsilcisi, deplasmanda ise 5 beraberlik, 1 galibiyetle 8 puan kazanabildi.

Bucaspor 1928, Kırşehir Futbol SK ile berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sıradaki Kırşehir Futbol SK ile 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, dış sahada oynadığı 6'ncı maçında 5'inci beraberliğini aldı.

Evinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgiyle 15 puan toplayan İzmir temsilcisi, deplasmanda ise 5 beraberlik, 1 galibiyetle 8 puan kazanabildi. Grupta 23 puana ulaşan sarı-lacivertliler, puan cetvelinde 1 basamak düşerek 5'inci sırada yer buldu. Bucaspor'un golüne imza atan Berke Bıyık, bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı. İzmir ekibi bu hafta evinde Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek.