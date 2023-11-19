Bucaspor 1928, Kırklarelispor'u 2-0 yenerek zirve mücadelesini sürdürdü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, evinde Kırklarelispor'u 2-0 yenerek zirve yolunda önemli bir galibiyet aldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Kırklarelispor'u 2-0 yenerek iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, 30'uncu dakikada Onur Özcan'ın golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Bucaspor 1928'in deneyimli oyuncusu Yasin Öztekin 52'nci dakikada sahneye çıkarak skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Bucaspor 1928 zirve yolunda kritik galibiyet aldı. Bu sonuçla İzmir ekibi puanını 26'ya çıkarırken, Kırklarelispor ise 13 puanda kaldı ve alt sıralardan kurtulamadı.