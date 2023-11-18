Bucaspor 1928, Kırklarelispor maçıyla zirve yarışına devam edecek
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta berabere kalan Bucaspor 1928, Kırklarelispor ile yapacağı maçta galibiyet arayacak.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırşehir FK ile 1-1 berabere kalıp zirve yarışında kayıp yaşayan Bucaspor 1928 yarın evinde Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Berkan Çetin'in yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Sıralamada 23 puanla 5'inci basamakta yer alan Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar sahalarında kazanıp yarışın içinde olacaklarnı söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor