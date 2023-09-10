Bucaspor 1928, Karacabey Belediyespor'u mağlup etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, evinde Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 maçta 1 puan alabilen Bucaspor 1928, evinde Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek siftah yaptı.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 70'inci dakikasında sahne alan Erhan Çelenk sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda rakibine fırsat vermeyen İzmir ekibi bu sezon ilk kez 3 puanla tanışmanın mutluluğunu yaşadı. Bucaspor 1928 bu sonuçla puanını 4'e çıkarırken, Karacabey Belediyespor ise 3 puanda kaldı.