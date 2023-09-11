Bucaspor 1928, Karacabey Belediyespor'u mağlup ederek 3 puanla tanıştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 maçında sadece 1 puan alabilen Bucaspor 1928, sahasında Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanla tanıştı.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk iki haftada aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşattı. İlk maçında Van Spor FK'ya, İzmir'de 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci hafta da deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu ile 1-1 berabere kaldı. Üçüncü haftada evinde Karacabeyile karşı karşıya gelen Bucaspor 1928, rakibini Erhan Çelenk'in tek golüyle mağlup etti ve 3 puan hasretini gidermiş oldu. Bu sonuçla birlikte İzmir ekibi, puanını 4'e yükselterek, ligde 9. sıraya yerleşti.

Öte yandan Bucaspor 1928, gelecek hafta 6 puanlı Ankaraspor'a konuk olacak. - İZMİR