Bucaspor 1928, Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçta 1 puan toplayan Bucaspor 1928, yarın evinde Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Erhan Kartal forma giyemeyecek.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçta 1 puan toplayan Bucaspor 1928, yarın 3'üncü hafta karşılaşmasında evinde Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Burak Demirkıran düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Erhan Kartal, müsabakada forma giyemeyecek.
Öte yandan Bucaspor Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, taraftarın desteği ile ilk galibiyetlerini alacaklarına inandığını söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor