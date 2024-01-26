Bucaspor 1928, Karacabey Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta önce Vanspor'a deplasmanda 1-0 yenilip, ardından evinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile 2-2 berabere kalan Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Karacabey Belediyespor'un rakibi olacak. Karacabey Fehmi Gerçekler Stadı'nda Yakup Özhan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını ve kötü gidişata son verip yeniden şampiyonluk yolunda çıkışa geçeceklerini söyledi.