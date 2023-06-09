Bucaspor 1928, İskenderunspor'u yenerek final kapısını araladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off yarı final ilk maçında İskenderunspor'u İstanbul'da 3-1 yenerek final kapısını sonuna kadar aralayan Bucaspor 1928'i heyecan sardı. Pazar günü evinde İskenderunspor'la rövanş müsabakasına çıkacak sarı-lacivertlilerde tüm planlar final üzerine yapılırken, Teknik direktör Sait Karafırtınalar takımın hak ettiği yere geleceğini söyledi. Spor Toto 1'inci Lig hedefi için 2 maçlarının kaldığını hatırlatan deneyimli teknik adam, "İskenderunspor'u ilk maçta 2 farklı yenmek bizim açımızdan büyük avantaj oldu. Evimizde turu alıp artık finale konsantre olmak istiyoruz. Zorlu bir dönemeçteyiz ancak başarıya sonuna kadar inanıyoruz" dedi.

Bucaspor 1928, İskenderunspor'u elemesi halinde finalde Anagold24 Erzincanspor-Şanlıurfaspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek. Final maçı 15 Haziran Perşembe günü Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Şanlıurfa ilk maçta Erzincan'ı deplasmanda 3-2 yenmişti.