Bucaspor 1928 İskenderunspor'u yenerek 1. Lig yolunda final niteliği taşıyan maça hazırlanıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta İskenderunspor'la karşılaşacak olan Bucaspor 1928, iç saha performansıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, taraftarı maça çağırarak 2'nciliklerini garantilemek ve grup finaline kalmak istediklerini söyledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta salı günü sahasında İskenderunspor'la 1'inci Lig yolunda final niteliği taşıyan maçta karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928 bu sezon iç saha performansıyla başarılı bir görüntü ortaya koydu. İskenderunspor'u yenerek lig 2'nciliğini garantiye alıp grup finaline kalmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Yeni Buca Stadı'nda çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken sadece 2 yenilgi yaşadı.

Evinde 42 puan toplayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Sait Karafırtınalar taraftara çağrıda bulundu. Karafırtınalar, "Biz 75 puanla 2'nci sıradayız. Rakibimiz İskenderunspor ise 74 puanla 3'üncü konumda. Lider Kocaelispor'u da bitime 2 maç kala 6 puan geriden takip ediyoruz. Şampiyonluğun gelmesi bizim elimizde değil. Mecburen Kocaelispor 2 maçını kaybedecek. Ancak 2'nci olursak Play-Off yolunda önemli eşik atlarız. Grup finaline kalıp yolumuzu kısaltmış oluruz. Şartlar ne olursa olsun tek amacımız Spor Toto 1'inci Lig'e yükselmek. Taraftarımızı maça bekliyoruz" dedi.