Bucaspor 1928 İskenderunspor'u yendi, finale bir adım daha yaklaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu 3 puan farkla Kocaelispor'a kaptırarak ikinci olup yeni statü gereği Play-Off'ta direkt grup finaline kalan Bucaspor 1928, rakibi İskenderunspor'u ilk maçta deplasmanda 3-1 yenerek final kapısını ardına kadar araladı. Normal sezon bittikten sonra yaklaşık 3 haftadır grup finalindeki rakibi bekleyen sarı-lacivertli ekip, Play-Off'ta Ankara Demirspor ve 1461 Trabzon'u eleyen İskenderunspor'la eşleşti. 6 Şubat'taki yüzyılın deprem felaketi sonrası maçlarını evinde oynayamayan Hatay temsilcisiyle ilk sınavda İstanbul'da karşılaşan İzmir ekibi, Erhan Çelenk, Mehmet Fuat ve Ahmet Aslan'ın golleriyle 3-1'lik net galibiyet aldı. İskenderunspor'u 11 Haziran Pazar akşamı Yeni Buca Stadı'nda konuk edecek Bucaspor 1928'e rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet lig finaline çıkmak için yetecek. İskenderun'la bu sezon oynadığı üçüncü maçı da kazanan sarı-lacivertli ekip rövanşta rakibine 2 farkla yenilirse maç uzatmaya gidecek. İskenderunspor'un turu geçmesi için Bucaspor'u en az 3 farklı yenmesi gerekecek. Buca finale çıkarsa Beyaz Grup'taki Şanlıurfaspor-24Erzincanspor eşleşmesinin galibiyle 15 Haziran Perşembe günü tarafsız sahada Spor Toto 1'inci Lig'e çıkmak için rakip olacak. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Şanlıurfaspor final için avantajı eline geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor