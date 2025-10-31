Bucaspor 1928, İskenderunspor'u ağırlıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Erbaaspor'a 4-3 yenilerek 2 puanla sonuncu sırada kalan Bucaspor 1928 yarın 11'inci hafta maçında evinde İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Ramazan Doğanay'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Henüz galibiyetle tanışamayan Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez takımına güvendiğini belirterek, "İki haftada rakip ağlara 6 gol bıraktık. Artık yine goller atıp kazanmak istiyoruz" dedi. Bucaspor 10 maç sonunda 7 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. 16 puanla 8'inci sırada yer alan İskenderunspor ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor