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Bucaspor 1928, İskenderunspor maçlarına odaklandı

Bucaspor 1928, İskenderunspor maçlarına odaklandı

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Play-Off grup finalinde çarşamba günü ilk maçta İstanbul'da İskenderunspor'un konuğu olacak Bucaspor 1928, tura odaklandı.

TFF 2'nci Lig Play-Off grup finalinde çarşamba günü ilk maçta İstanbul'da İskenderunspor'un konuğu olacak Bucaspor 1928, tura odaklandı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar İskenderunspor maçlarına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Spor Toto 1'inci Lig'e yükselmek adına 3 maçlarının olduğunu belirten Karafırtınalar, "İki ayaklı maçlarda gerekeni yapacağız. Rakibimizle ilk maçımızı Pendik Stadı'nda oynayacağız. Buradan iyi bir skor alıp pazar günü de evimizde tur atlamak istiyoruz. Tek hedefimiz 1'inci Lig'e yükselmek. Bunun için çok çabalıyoruz ve sahada gerekeni yapacağız" dedi.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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