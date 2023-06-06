Bucaspor 1928 İskenderunspor'la karşılaşıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'ta grup finale adını yazdıran Bucaspor 1928 yarın ilk maçında İstanbul'da İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. İlk maçta avantajlı skor elde etmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler müsabakanın rövanşını ise 11 Haziran Pazar günü Yeni Buca Stadı'nda oynayacak. Turu geçen ekip, Beyaz Grup'taki Anagold 24Erzincanspor-Şanlıurfaspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

Tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak finali kazanan takım gelecek sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek. Normal sezonda İskenderunspor'u deplasmanda 2-1, evinde ise 3-2 yenen Bucaspor 1928'de teknik direktör Sait Karafırtınalar turu geçeceklerine inandığını söyledi. İki karşılaşmanın da zorlu olacağını ifade eden Karafırtınalar, "İstanbul'dan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Pazar günü de taraftarımızın desteği ile turu alacağımıza inanıyoruz" dedi.İskenderun, Play-Off maçlarında önce Ankara Demirspor ardından 1461 Trabzon'u elemeyi başarmıştı.