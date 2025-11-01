Bucaspor 1928, İskenderunspor'a Son Dakika Golüyle Yenildi

2'nci Lig Beyaz Grup 11'inci hafta mücadelesinde Bucaspor 1928 evinde İskenderunspor'a son dakika golüyle 1-0 mağlup oldu. Yeni Buca Stadı'nda oynanan müsabakada ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. Konuk ekip aradığı golü 90'ıncı dakikada Koray Uzun'la buldu: 0-1. Bu sonuçla son sırada yer alan İzmir temsilcisi 2 puanda kalırken, Play-Off mücadelesi veren İskenderun ekibi ise puanını 19'a çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor