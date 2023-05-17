Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bucaspor 1928'in hedefine bir adım kaldı

Bucaspor 1928'in hedefine bir adım kaldı

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 37. hafta mücadelesinde ikincilik mücadelesi verdiği İskenderunspor'u 3-2 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 37. hafta mücadelesinde ikincilik mücadelesi verdiği İskenderunspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler play-off finali oynama hakkı kazandı.

Bucaspor 1928, 37. hafta mücadelesinde İskenderunspor'la karşı karşıya geldi. Yeni Buca Stadyumu'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertliler iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte ligin bitimine 1 hafta kala Bucaspor 1928 ikinciliği garantileyerek play-off finali oynama hakkını elde etti. Öte yandan Bucaspor 1928, ligin son haftasında ise yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Diyarbekirspor'u hükmen mağlup ederek 3 puan alacak.

Sarı-lacivertli taraftarlar mutlu

Bucaspor 1928 taraftarları, İskenderunspor maçından önce takımı besteler ve tezahüratlar yaparak motive ederken, karşılaşma içinde de sarı-lacivertliler geriye düşmesine rağmen desteklerini bırakmayıp marşlar söyledi. Alınan galibiyetin ardından play-off finalini garantileyen sarı-lacivertli taraftarlar takımı tribüne çağırıp, 'Şampiyonluk istiyoruz' söylemlerinde bulundu. Play-off finalini garantileyen Bucaspor 1928'de resmi sosyal medya hesabından, "Bekle bizi 1. Lig geliyoruz" paylaşımında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Bucaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title