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Bucaspor 1928'in fizyoterapisti Burak Yıldırım, depremde annesini kaybetti

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Bucaspor 1928'in fizyoterapisti Burak Yıldırım, depremde annesini kaybetti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in fizyoterapisti Burak Yıldırım'ın, Kahramanmaraş merkezli depremde annesini kaybettiği açıklandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in fizyoterapisti Burak Yıldırım'ın, Kahramanmaraş merkezli depremde annesini kaybettiği açıklandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Kilis'te ciddi kayıplara yol açan depremin acıları sürmeye devam ediyor. İzmir takımlarından Bucaspor 1928'in fizyoterapisti Burak Yıldırım'ın da depremde annesini kaybettiği öğrenildi. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz Fizyoterapisti Burak Yıldırım'ın annesi Tülay Yıldırım'ın yaşanılan deprem sonrası hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kardeşini ve annesini kaybeden Burak'a ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Burak Yıldırım Kahramanmaraş Bucaspor Spor Haberler

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