Bucaspor 1928'in demir çelik firmasına devri iptal oldu

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıda 17 maç üst üste yenilmeyip şampiyonluk mücadelesi vermesine rağmen 11 as futbolcunun devre arasında ayrıldığı Bucaspor 1928'in İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir demir çelik firmasına devri iptal oldu. Daha önce 150 milyon TL satış bedeli karşılığında anlaşan tarafların arasında son dakika futbol akademisi ve geçmişten Bucaspor'un borçları nedeniyle süren CAS (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) davaları nedeniyle pürüz yaşadığı öğrenildi. Tarafların sezon sonunda tekrar masaya oturmaları bekleniyor.

ALTAYLI TOLGA VE ZEKİ TAMAM

Bucaspor'da 2018 yılında başkanlığa gelen, 2019'da da Tire 1922'yi devralarak Bucaspor 1928 adıyla şirketleştiren Başkan Cihan Aktaş'ın bu gelişme üzerine takımı şampiyonluğa taşıyacak takviyelere başladığı belirtildi. Antalya kampında 16 futbolcuyla çalışan Bucaspor 1928'in ilk etapta Altay'dan alacakları için kulübü TFF'ye şikayet ederek serbest kalma hakkı kazanan, isimleri Karşıyaka'yla da anılan 34 yaşındaki sağ bek Tolga Ünlü ve 32 yaşındaki ön libero Zeki Yıldırım'la anlaştığı ifade edildi. Buca'nın iddialı takviyeleri sürdüreceği öğrenildi.