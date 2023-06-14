Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor 1. Lig'e yükselmek için mücadele edecek

TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Kazanan ekip 1. Lig'e yükselecek son takım olacak. Bucaspor 1928 ilk kez 1. Lig'e yükselmek istiyor. Şanlıurfaspor ise 6 sezon aradan sonra lige dönmek için mücadele edecek.

Türkiye'de 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerdeki son karşılaşma olan TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor, yarın 1. Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Bucaspor 1928-Şanlıurfaspor karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Karşılaşmayı kazanacak ekip Çorum FK ve Kocaelispor'un ardından TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkacak son ekip olacak.

Bucaspor 1928 ilk kez 1. Lig'e yükselme peşinde

Bucaspor 1928, 2014-2015'te profesyonel liglerde Tire 1922 Spor olarak mücadele etmeye başladı.

Başkanlığını Cihan Aktaş'ın yaptığı İzmir'i Süper Lig'de de temsil eden Bucaspor'un 2018-2019'da Bölgesel Amatör Lig'e düşmesinin ardından Aktaş, Tire 1922 Spor'un da başkanlığını da üstlendi.

Şirketleşen Tire 1922 Spor'u 2019-2020 sezonunda Bucaspor'un tesislerine taşıyan Aktaş, Tire 1922 Spor'un ismini Cİ Group Buca olarak, bir sonraki sezon da Bucaspor 1928 olarak değiştirdi.

Bu sezon Kırmızı Grup'ta normal sezonu 81 puanla 2. sırada tamamlayan ve doğrudan play-off 3. turuna yükselen teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki Bucaspor 1928, İskenderunspor'u geçerek finale yükseldi.

Şanlıurfaspor

2016-2017 sezonundan bu yana 1. Lig'den uzak olan Şanlıurfaspor, yarınki maçı kazanıp 6 sezon aradan sonra lige dönme mücadelesi verecek. Daha önce 1. Lig'de 20 sezon yer alan Şanlıurfaspor, ligde çıktığı 636 maçta 218 galibiyet, 156 beraberlik ve 262 yenilgi yaşadı.

Beyaz Grup'ta lig etabını 75 puanla ikinci bitiren Zafer Turan'ın çalıştırdığı Şanlıurfaspor, doğrudan yükseldiği play-off 3. turunda Anagold 24Erzincanspor'u saf dışı bıraktı.