Bucaspor 1928 ile Adana 01 FK, Alt Liglerde Yeniden Sahaya Çıkıyor

FUTBOLDA bahis soruşturması nedeniyle bir süre ertelenen alt liglerde ilk perde yarın açılacak. 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 11 maçta 2 beraberlik, 9 yenilgi alarak 2 puanla sonuncu sıraya demir atan Bucaspor 1928 evinde orta sıralarda yer alan Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Mehmet Terece'nin yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Bahis soruşturmasının ardından Bucaspor 1928'de hak mahrumiyeti cezaları alan oyuncular Buğra Akçagün, Şerif Doğan, Aybars Gök, Umut Hepdemirgil, Muzaffer Buğra Hotur, Ali Emre Pervanlar ve Hasancan Yıldız müsabakada forma giyemeyecek. Adana 01 FK'da ise hak mahrumiyeti cezasına çaptırılan Burak Bilgen, Hasan Çelik, Yiğit Demir, Okan Derici, Ömer Önder, Fatih Özkan, Furkan Özyapı ve Birhan Vatansever görev yapamayacak.