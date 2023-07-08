Bucaspor 1928, iç transfere odaklandı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yola devam etme kararı aldı. 9 futbolcunun sözleşmeleri sona erdi ve yönetim, Karafırtınalar'dan gelecek raporu beklemeye başladı. Yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan takımda kalacak futbolcuların o tarihe kadar netleşeceği belirtildi.