Bucaspor 1928, iç transfere odaklandı
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yola devam etme kararı aldı. 9 futbolcunun sözleşmeleri sona erdi ve yönetim, Karafırtınalar'dan gelecek raporu beklemeye başladı. Yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan takımda kalacak futbolcuların o tarihe kadar netleşeceği belirtildi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928, önceliğini iç transfere verdi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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