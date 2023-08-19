Bucaspor 1928, Hüsamettin Yener'i transfer etmeyi planlıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928, transfer çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibinin son olarak Hüsamettin Yener'i listesine eklediği ve oyuncuya teklif gönderdiği belirtildi.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 transfer çalışmalarına devam ediyor. Eski Göztepeli sağ bek Tarık Çamdal ve Kayserisporlu golcü İlhan Parlak isimlerini gündeme alan sarı-lacivertlilerin son olarak Altınordu forması giyen Hüsamettin Yener'i listesine eklediği kaydedildi. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen İzmir ekibinin Hüsamettin'e teklifini ilettiği, tecrübeli hücum oyuncusunun da Bucaspor 1928'e gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Geçen sezona Göztepe'de başlayan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle istikrarlı forma giyemeyen 28 yaşındaki futbolcu, devre arasında Altınordu'ya geldi. Hüsamettin, Göztepe'de 10 maçta 1 gol atarken, Altınordu'da ise 11 maça çıkıp yine 1 kez sevinç yaşadı.