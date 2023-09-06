Bucaspor 1928, golcü transferine odaklandı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 maçta 1 puan toplayabilen Bucaspor 1928, transfere yoğunlaştı.

Sarı-lacivertlilerin Kocaelispor'dan golcü Atabey Çiçek'le temasa geçtiği öğrenildi. Körfez ekibi ile yolları ayırmaya hazırlanan 28 yaşındaki santrfordan haber beklendiği ve transferin kısa süre içerisinde resmileşeceği kaydedildi. Bucaspor 1928'de Atabey'in yanı sıra İlhan Parlak harekatı da sürüyor. Uzun süredir deneyimli oyuncunun peşinde olan İzmir ekibinin Atabey ya da İlhan'dan birini kadroya dahil edeceği aktarıldı.