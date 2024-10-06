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Bucaspor 1928, Giresunspor'u Yenerek Zirveye Ortak Oldu

Bucaspor 1928, Giresunspor'u Yenerek Zirveye Ortak Oldu
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek geçen haftaki kaybını telafi etti ve 13 puana yükseldi. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Giresunspor'u 2-1 yenen Bucaspor 1928, geçen haftaki Serik Belediyespor mağlubiyetini telafi etti. Yasin Öztekin ve Selahattin Seyhun'un golleriyle galibiyete uzanan sarı-lacivertliler 13 puana yükselip yeniden zirve yarışına dahil oldu.

Teknik direktör Uğur Balcıoğlu önemli bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını söyledi. Ligdeki 4'üncü galibiyetlerini aldıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Oyuncularımı kutluyorum, zorlu bir maçı kayıpsız geride bıraktık. Daha farklı da kazanabilirdik. Burada önemli olan galip gelmek. Amacımız seri yakalayıp üst sıralarda yolumuza devam etmek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Bucaspor 3-sayfa Futbol Spor

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