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Bucaspor 1928, Giresunspor'u 2-1 Yenerek Üst Sıralara Yükseldi

Bucaspor 1928, Giresunspor'u 2-1 Yenerek Üst Sıralara Yükseldi
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, evinde oynadığı maçta Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 13'e çıkardı. Maçta öne geçen Bucaspor, son dakikada kendi kalesine gol atan Giresunspor ile maçı 2-1 kazanmayı başardı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, 6'ncı hafta mücadelesinde evinde Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada ev sahibi ekip 67'nci dakikada Yasin Öztekin'in penaltı golüyle öne geçti: 1-0. Sarı-lacivertli takım 74'üncü dakikada Selahattin Seyhun ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Ev sahibi ekipten Çağrı Ortakaya, 90+1'inci dakikada kendi kalesine gol attı: 2-1. İzmir temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bucaspor 1928, 13 puana ulaşırken, Giresunspor 5 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Bucaspor 3-sayfa Futbol Spor Son Dakika

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