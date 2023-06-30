Bucaspor 1928, genç sol kanat Eray Akar'ı transfer etmek için görüşmelere başladı
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Bucaspor 1928, genç sol kanat oyuncusu Eray Akar'ı transfer etmek için görüşmelere başladı. Eray Akar, Hatayspor altyapısından yetişmiş ve son olarak Afyonspor'da forma giymiştir. Afyonspor yönetimiyle de anlaşma sağlanmıştır.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, genç sol kanat Eray Akar'ın peşine düştü. Hatayspor altyapısından yetişip son olarak Afyonspor forması giyen Eray'la yapılan görüşmelerde sona gelindiği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin, Afyonspor yönetimiyle de anlaşma sağladığı kaydedildi. Afyonspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eray geçen sezon 2'nci Lig'de 30 maça çıktı. Toplam 1724 dakika süre alan oyuncu 4 gol attı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor