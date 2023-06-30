Bucaspor 1928, genç sol kanat Eray Akar'ı transfer etmek için görüşmelere başladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Bucaspor 1928, genç sol kanat oyuncusu Eray Akar'ı transfer etmek için görüşmelere başladı. Eray Akar, Hatayspor altyapısından yetişmiş ve son olarak Afyonspor'da forma giymiştir. Afyonspor yönetimiyle de anlaşma sağlanmıştır.