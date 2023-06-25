Bucaspor 1928, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı

p>TFF 2'nci Lig'de geride kalan sezonda Play-Off finalinde Şanlıurfaspor'a 3-0 yenilip 1'inci Lig şansını kaçıran Bucaspor 1928 geleceğe odaklandı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yola devam edecek sarı-lacivertliler transfere odaklandı. Karafırtınalar, yönetime geniş çapta bir rapor sunarken, kalacak, gidecek ve gelecek oyuncuların en kısa zamanda netlik kazanacağı ve zaman kaybedilmeyeceği vurgulandı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde sezon sonuna doğru süresiz kadro dışı bırakılan sağ bek Alper, stoperler Lokman ve Mazlum'un affedilmeyeceği, bu üç oyuncuyla kesin olarak yolların ayrılacağı da bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor