Bucaspor 1928, Fethiyespor'a konuk olacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 63 puanla ikinci sırada yer alan Bucaspor 1928, Fethiyespor'u konuk edecek. Lider Kocaelispor'u takip eden Bucaspor 1928, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan 63 puana sahip ikinci sıradaki Bucaspor 1928 yarın orta sıralarda yer alan Fethiyespor'a konuk olacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Tarık Güldal düdük çalacak. Lider Kocaelispor'u 5 puan geriden takibini sürdüren Bucaspor 1928'de teknik direktör Sait Karafırtınalar galibiyet serisini sürdüreceklerini söyledi. Son olarak Sarıyer'le berabere kalan 37 puandaki Fethiyespor'un çalıştırıcısı Erhan Altın ise zorlu bir maça çıkacaklarını, kazanmak adına ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını dile getirdi.