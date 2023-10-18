Bucaspor 1928, evinde Bursaspor'u 3-0 mağlup etti

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Osman Baruk, Mikail Can

BUCASPOR 1928: Kıvanç - Doğancan (Dk. 46 Sadi), Mazlum, Erhan Kartal (Dk. 79 Emre), Ahmet, Taşkın (Dk. 79 Ege), Furkan (Dk. 66 Koray), Enes, İlhan (Dk. 71 Yasin), Berke, Sefa

BURSASPOR: Canberk - Ertuğrul, Abdullah (Dk. 46 Eren Güler), Eren Tunalı (Dk. 57 Kerem), Yiğit, Ozan, Barış (Dk. 46 Samet), Mustafa (Dk. 53 Bilal), Yusuf, Berat, Çağatay (Dk. 64 Alperen)

GOLLER: Dk. 45 Taşkın, Dk. 53 ve Dk. 57 İlhan ( Bucaspor 1928)

SARI KART: Bilal ( Bursaspor )

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ve Ankara Demirspor galibiyetleriyle üst sıralara tırmanan Bucaspor 1928, hafta içi mesaisinde evinde Bursaspor'u da 3-0 yenerek serisini sürdürdü. Sarı-lacivertliler gol perdesini 45'inci dakikada Taşkın ile açtı: 1-0. İlk yarıyı 1-0 galip tamamlayan sarı-lacivertliler 53'üncü dakikada İlhan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlhan bu kez 57'nci dakikada sahaya çıkıp golleri üçledi: 3-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi. Bucaspor 1928 bu galibiyetle 18 puana yükselerek zirve yarışında iddialı konuma geldi. Bursaspor ise toplamda 4'üncü mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı.