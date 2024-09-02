Bucaspor 1928, Erbaaspor'u mağlup ederek sezonu galibiyetle başladı

Tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin, 90+7'de kritik penaltıyı gole çevirmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerde 90+12'de Bayram ve Osman yedek kulübesinde direkt kırmızı kart gördü. Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı kazanan İzmir ekibi büyük sevinç yaşadı. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, tansiyonu ve gerilimi yüksek seviyede olan maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Oyuncularının pes etmediğini belirten Balcıoğlu, "Kritik dakikada golü yedik. Ona reğmen vazgeçmedik ve 3 puanı aldık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor