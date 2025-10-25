Haberler

Bucaspor 1928, Erbaaspor Deplasmanında Galibiyet Arayacak

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, henüz kazanamadığı sezonun ilk galibiyetini Erbaaspor'a karşı elde etmeyi hedefliyor. Karşılaşma, yarın saat 13.00'te başlayacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde İnegölspor'la 3-3 berabere kalan Bucaspor 1928 yarın deplasmanda Erbaaspor'un rakibi olacak. Erbaa İlçe Stadı'nda Emrullah Baydar'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Bu müsabaka öncesi, henüz galibiyetle tanışamayan Bucaspor 1928 2 puanla sonuncu sırada yer alırken, play-off hesapları yapan Erbaaspor 14 puanla 7'nci basamakta bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
