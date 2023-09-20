Bucaspor 1928, Ege derbilerine odaklandı

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geride kalan 4 maçta 5 puan toplayabilen Bucaspor 1928, gözünü Ege derbilerine çevirdi. Sezona istediği başlangıcı yapamayan sarı-lacivertliler bu hafta 4'te 4 yapan Nazilli Belediyespor'u konuk edecek. Bu maçın ardından İzmir derbisinde Altınordu'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928'de alınacak sonuçlar da teknik ekibin kaderini belirleyecek. Ligde 12 puan toplamayı başaran Erokspor, Vanspor ve Nazilli Belediyespor'un 7 puan gerisine düşen İzmir ekibinde teknik direktör Ahmet Yıldırım oyuncularına inandığını ve beklenen çıkışı yapacaklarını söyledi.