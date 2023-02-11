Bucaspor 1928'e yine ateş düştü Spor Haberleri TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in fizyoterapisti Burak Yıldırım, Kahramanmaraş depreminde kız kardeşi Ayşe Yıldırım'ın vefatının ardından günlerdir enkaz altında olduğu bilinen annesi Tülay Yıldırım'ı da kaybetti. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in fizyoterapisti Burak Yıldırım, Kahramanmaraş depreminde kız kardeşi Ayşe Yıldırım'ın vefatının ardından günlerdir enkaz altında olduğu bilinen annesi Tülay Yıldırım'ı da kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz fizyoterapisti Burak Yıldırım'ın annesi Tülay Yıldırım'ın yaşanılan deprem sonrası hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kardeşini ve annesini kaybeden Burak'a ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi. Yaşanılan deprem felakatenin ardından Burak Yıldırım'ın Gaziantep'te enkaz altında kalan ailesinden babası Abdurrahman Yıldırım sağ olarak kurtarılmıştı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Tülay Yıldırım Burak Yıldırım Ayşe Yıldırım Bucaspor Spor Haberler

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