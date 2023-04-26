Bucaspor 1928'e yasak geldi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve takipçisi Bucaspor 1928'e seyircisiz oynama cezası geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 19 Nisan'da İzmir'de oynanan 1461 Trabzon maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratı bu sezon 6'ncı kez gerçekleştirmesi nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 1 resmi müsabakayı seyircisiz oynama cezası verdi. Buca temsilcisi cumartesi günü Zonguldak Kömürspor karşısına boş tribünler önünde çıkacak. Konuk ekibi ise taraftarları destekleyebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor