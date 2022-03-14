Bucaspor 1928'e taze kan

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bucaspor 1928, genç futbolcu Buğra Akçagün'ü profesyonel yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Genç futbolcularımızdan profesyonelliğe kulübümüzde adım atan Buğra Akçagün'e ailemize hoş geldin diyoruz. 2005 doğumlu oyuncu ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık" ifadeleri yer aldı.