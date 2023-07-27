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Bucaspor 1928, Düzcespor'un stoperi Doğan Can Otman'la prensip anlaşmasına vardı

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928, yeni sezon öncesi Düzcespor'un stoperi Doğan Can Otman ile prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezon Düzcespor formasını giyen 32 yaşındaki futbolcunun imzaya yakın olduğu belirtildi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi Göztepe'den kanat oyuncusu Yasin Öztekin'le sözleşme imzalayan Bucaspor 1928, Düzcespor'un stoperi Doğan Can Otman'la prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezon Düzcespor formasını 2'nci Lig'de 27 maçta giyen 32 yaşındaki futbolcunun imzaya yakın olduğu kaydedildi. Doğan Can kariyerinde Sancaktepe Belediyespor, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Erzurumspor FK, Kastamonuspor 1966, Tuzlaspor, Eyüpspor ve Pendikspor'da görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Yasin Öztekin Doğan Can Bucaspor Spor Güncel Haberler

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