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Bucaspor 1928, Diyarbekirspor'u Mağlup Ederek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı

Bucaspor 1928, Diyarbekirspor'u Mağlup Ederek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, 4. haftada Diyarbekirspor'u 3-1 yenerek bu sezonki 3. galibiyetini elde etti. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, oyuncularının ve taraftarların desteği için teşekkür etti.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Diyarbekirspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon oynadığı 4 maçta 3. galibiyetini elde etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 4. haftada Diyarbekirspor'la karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibini bulduğu 3 golle mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler ligde yoluna kayıpsız devam ederken üst üste 2. galibiyetini de elde etti. Böylece Bucaspor 1928, bu sezon oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberliğe imza attı. Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, "Transfer tahtamız kapalı olmasına rağmen ve antrenman sahalarımızda sorunlara rağmen Diyarbekirs Spor maçını kazandığımız için mutluyuz. Eksiklerimize rağmen sahada her şeyini ortaya koyan oyuncularımı da tebrik ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Biz elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanıp daha çok çalışmaya devam edeceğiz. 3 puan aldığımız için mutluyum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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