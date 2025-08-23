Bucaspor 1928, Deplasmanda Sezona Başlıyor

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 2025-2026 sezonunu deplasmanda açacak. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle Bucaspor'un eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA'dan aldığı transfer yasağını açamayan sarı-lacivertliler yarın Karaman FK'ya konuk olacak. Yeni Karaman Stadı'nda Göktan Demeli'nin yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bucaspor 1928 ile ilk maçına çıkacak teknik direktör Evrensel Heper iyi bir sonuçla Karaman'dan ayrılacaklarına inandığını dile getirdi. Buca ekibi sezon öncesi altyapısından gençleri profesyonel yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor