Bucaspor 1928'den 4 maçlık galibiyet serisi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalarken, doğrudan üst lig olasılıklarını da hesaplamaya başladı.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçlık galibiyet serisine imza attı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 1461 Trabzon FK, Adıyaman FK (hükmen), Zonguldak Kömürspor ve Van Spor FK'yı mağlup etti. Böylece ligin zirvesine iyice yaklaşan İzmir temsilcisi, şampiyonluk iddiasını devam ettirirken, ligi ikinci noktalayıp, 1. Lig için final maçına çıkmak için de büyük bir avantaja sahip bulunuyor. İzmir ekibi, 16 Mayıs Salı günü İskenderunspor ile Yeni Buca Stadyumu'nda karşılaşacak. Bucaspor 1928, rakibini mağlup edemez ve berabere kalırsa şampiyonluk şansını kaybedecek fakat ligin ikinci sırada bitirmeyi garantileyerek kural gereği play-offta direkt olarak final oynama hakkı elde edecek. Sarı-lacivertliler ligin son haftası ise ligden çekilen Diyarbekirspor'dan hükmen galibiyetle 3 puan alacak.

Öte yandan İzmir temsilcisi, İskenderunspor'u mağlup etmesi durumunda şampiyonluk için Kocaelispor'un iki hafta üst üste mağlup olmasını bekleyecek. - İZMİR