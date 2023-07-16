Bucaspor 1928'de yeni teknik direktör arayışları

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Bucaspor 1928, teknik direktör arayışlarına hız verdi. Sait Karafırtınalar ile yollarını ayıran takımda Yalçın Koşukavak ismi gündeme geldi. Geçen sezon Manisa FK'da görev yapan Koşukavak ile görüşmelere başlayan yönetim, alternatif isimler de belirledi.