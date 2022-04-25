Bucaspor 1928'de play-off için geri sayım - Haberler

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Bucaspor 1928'de play-off için geri sayım

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bucaspor 1928'de play-off için geri sayım

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 1-0 yenerek 2 maç sonra kazanan Bucaspor 1928, play-off için geri sayıma geçti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 1-0 yenerek 2 maç sonra kazanan Bucaspor 1928, play-off için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertliler 50 puanla 6'ncı sırada yer alırken, kalan 2 maçı kazanması halinde adını play-off'a yazdıracak. Teknik direktör Cihan Erdil tüm iplerin kendi ellerinde olduğunu söyledi. 

Önce Anagold 24Erzincanspor'la deplasmanda karşılaşacaklarını ardından evlerinde oynayacakları Tarsus İdman Yurdu müsabakasıyla normal sezonu tamamlayacaklarını belirten Erdil, "Play-off yolunda son iki final maçımız kaldı, bunları kazanıp play-off'lardan hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" dedi. 


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor, Bucaspor, Play Off, Spor, Haberler

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