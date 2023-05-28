Bucaspor 1928'de Musa belirsizliği
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TFF 2'nci Lig'de Play-Off grup finalinde İskenderunspor - 1461 Trabzon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928'de Musa Çağıran belirsizliği yaşanıyor. Orta sahada görev yapan deneyimli futbolcunun Play-Off müsabakalarında kadroda olmayacağı iddia edildi. Normal sezonda ligde de son 3 maçta kadroda yer almayan Musa'nın Bucaspor 1928 defterini kapattığı belirtildi. Devre arasında deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilmek zorunda kalan Hatayspor'dan kiralanan 30 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda Bucaspor 1928'le 9 maça çıkıp 2 gol attı.
TFF 2'nci Lig'de Play-Off grup finalinde İskenderunspor - 1461 Trabzon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928'de Musa Çağıran belirsizliği yaşanıyor. Orta sahada görev yapan deneyimli futbolcunun Play-Off müsabakalarında kadroda olmayacağı iddia edildi.
Normal sezonda ligde de son 3 maçta kadroda yer almayan Musa'nın Bucaspor 1928 defterini kapattığı belirtildi. Devre arasında deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilmek zorunda kalan Hatayspor'dan kiralanan 30 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda Bucaspor 1928'le 9 maça çıkıp 2 gol attı.- İzmir