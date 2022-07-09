Bucaspor 1928'de Murat Demir gitti TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de yaprak dökümü sürüyor. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de yaprak dökümü sürüyor. Takım kaptanlarından Gökhan Köseoğlu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler kaleci Murat Demir'le de vedalaştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Murat Demir ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. - İzmir Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Gökhan Köseoğlu Murat Demir Bucaspor Spor Haberler

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