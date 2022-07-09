Bucaspor 1928'de Murat Demir gitti
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de yaprak dökümü sürüyor.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de yaprak dökümü sürüyor. Takım kaptanlarından Gökhan Köseoğlu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler kaleci Murat Demir'le de vedalaştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Murat Demir ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor