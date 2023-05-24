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Bucaspor 1928'de Mazlum ve Lokman'a af yok

Bucaspor 1928'de Mazlum ve Lokman'a af yok

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 2'nci sırada tamamlayıp Play-Off'larda grup finaline kalarak rakibini beklemeye başlayan Bucaspor 1928'de sezon sonuna doğru süresiz kadro dışı bırakılan stoperler Lokman ve Mazlum'a af çıkmayacağı belirtildi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 2'nci sırada tamamlayıp Play-Off'larda grup finaline kalarak rakibini beklemeye başlayan Bucaspor 1928'de sezon sonuna doğru süresiz kadro dışı bırakılan stoperler Lokman ve Mazlum'a af çıkmayacağı belirtildi. Kritik dönemlerde kırmızı kartlar görüp takımı eksik bıraktıkları için yönetim tarafından cezalandırılan iki oyuncunun çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdüğü ve Play-Off maçlarında da görev alamayacakları öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Bucaspor Spor Haberler

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