Bucaspor 1928'de Kriz: 7 Hafta Sonunda 1 Puan

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yabancı oyuncularına olan borçları ve maddi zorluklar nedeniyle zor günler yaşıyor. 7 hafta sonunda sadece 1 puan toplayabilen takım, son olarak deplasmanda Kepezspor'a mağlup oldu ve son 6 maçını da kaybetti.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, umutlarını tüketiyor. Bucaspor'un eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA'dan yasak alıp transfer yapamayan ve maddi zorluklar nedeniyle birçok as futbolcusuyla vedalaşmak zorunda kalan sarı-lacivertliler 7 hafta sonunda dibe demir attı. Son olarak deplasmanda Kepezspor'a 1-0 mağlup olan Bucaspor 1928, 1 puanda kalarak taraftarını kahretti.

Son 6 maçını kaybeden Bucaspor 1928 sadece ilk haftada deplasmanda Karaman FK ile 3-3 berabere kaldı. Ardından oynadığı tüm maçları kaybeden Bucaspor 1928, teknik direktör değişikliğine gitse de çıkışa geçemedi. Sezona Evrensel Heper ile başlayan sarı-lacivertliler 3 4'üncü maç sonunda Tolga Doğantez'i göreve getirdi. Ancak Doğantez de şu ana kadar Bucaspor 1928'le puan alamadı. İzmir ekibi bu hafta İnegölspor'u ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
