Bucaspor 1928'de Kriz: 4 Maçta 0 Puan ve Taraftar Tepkisi

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 4 maç sonunda ligin dibine demir attı. Evinde Muğlaspor'a 5-0 gibi farklı bir sonuçla kaybeden sarı-lacivertliler büyük hayal kırıklığı yaşattı. Bucaspor'un eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA'dan yasak alıp transfer yapamayan ve birçok as oyuncusuyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, ilk hafta deplasmanda Karaman FK ile berabere kalarak, Şanlıurfaspor ve Kastamonuspor'a 2-0, Muğlaspor'a da 5-0 yenildi.

TARAFTAR VE YÖNETİMİN ARASI GERİLDİ

Ziraat Türkiye Kupası'na da İzmir Çoruhlu'ya 2-0 mağlup olarak ilk turdan veda eden İzmir ekibinde taraftarlar yönetime sert tepki gösterdi. Numaralı tribünde maçı izleyen futbolseverler ile yönetim arasında tartışma çıktı. Futbolseverler sosyal medya hesaplarında da tepkilerini ortaya koydu. Bucaspor 1928'de Başkan Cihan Aktaş ise yönetime tepki gösteren taraftara yönelik sosyal medya hesabından çok sert açıklamalar yaptı. Takımın sezon sonunda en az Play-Off oynayacağına inandığını da söyleyen Aktaş, alınan skorlar nedeniyle futbolculara da tepki gösterdi.